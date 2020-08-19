0
19:50
Россиянам рассказали о способах отличить фальшивую купюру от настоящей
18:51
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате 1 млрд долларов через 19 лет
18:41
ФОТОФАКТ: В Острове начался ремонт улицы Полевой
18:14
До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 августа
17:59
Владимир Воробьёв: Ребята отдали свои жизни за правое дело
17:55
Завод «Аванта» разработал спецпредложения на покупку рециркуляторов для псковских школ
17:28
Персональные совещания по региональным проектам намерен проводить Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Владимир Воробьёв: Ребята отдали свои жизни за правое дело

Фото Александра Ашихмина

В 2020 году мы отмечаем двадцатилетие подвига шестой роты. В соответствии с указом президента каждому воину, погибшему на высоте 776, в памятный год установят бюст. В конце июля такой бюст в станице Кандауровка Оренбургской области установили Герою России старшему лейтенанту Алексею Воробьёву. Мы встретились с отцом героя, заместителем главы администрации Пскова Владимиром Воробьёвым, и расспросили о подробностях мероприятия.

– Владимир Николаевич, вы с женой живёте в Пскове, а могила Алексея – в Оренбургской области. Почему так получилось?

– Станица Кандауровка – моя малая родина. Там Алёша учился последний год и заканчивал школу. Мы с его матерью были в заграничной командировке в Сирийской Арабской Республике. Поэтому сын жил у бабушки с дедушкой. Позже мы приняли решение похоронить Алёшу там, где могилы всех моих предков и живут мои родственники.

 – По этой причине и бюст приняли решение установить в Кандауровке?

– Сейчас местная школа носит имя Алексея Воробьёва. Бюст установили рядом со школой. На митинг, посвящённый открытию, пришли друзья и одноклассники Алексея, местные жители, сослуживцы, десантники, депутаты, космонавт Юрий Романенко, уроженец Оренбургской области. В прошлом году в школе сделали очень хороший ремонт. В этом принял активное участие депутат Государственной Думы, председатель комитета по обороне Владимир Анатольевич Шаманов. Он неоднократно там был, службу в 104-м полку мы проходили вместе. Он очень чутко относится к родственникам погибших десантников и приехал на открытие бюста.

– Алексея в Кандауровке помнят?

– Помнят очень хорошо! Мой сын был активный, приветливый, авторитетный юноша, занимался спортом, хорошо учился.

– Как прошло мероприятие?

– Все пришли нарядные, с цветами. Было много военнослужащих, они захватили с собой большой комплекс стрелкового оружия. Спортсмены продемонстрировали мастерское владение восточными единоборствами. Десантники совершили парашютные прыжки над стадионом. Многие дети и станичники вообще это видели впервые. Получился не только траурный митинг, а очень красочное и захватывающее зрелище. Земляки за него благодарили. Старожилы говорили: «Мы за девяносто лет жизни ничего подобного не видели».

Фото Александра Ашихмина.

– Утрату сына ничто не возместит, но чувствуете ли вы моральную поддержку?

– Мы окружены заботой и вниманием. В Кандауровке мероприятие прошло исключительно достойно, в том числе благодаря чуткости и вниманию нашего президента. Это его инициатива – отметить двадцатилетие подвига наших ребят. Пскову выделены были большие средства, чтобы обустроить 104-й полк. Купол памятника десантникам полностью реконструировали. Благодарю всех, кто вложил свой труд в то, чтобы мы могли достойно отметить двадцатилетие подвига шестой роты. Ребята отдали свои жизни за правое дело, за наши мир и безопасность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Россиянам рассказали о способах отличить фальшивую купюру от настоящей
19 августа 2020
Россиянам рассказали о способах отличить фальшивую купюру от настоящей
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате 1 млрд долларов через 19 лет
19 августа 2020
Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате 1 млрд долларов через 19 лет
ФОТОФАКТ: В Острове начался ремонт улицы Полевой
19 августа 2020
ФОТОФАКТ: В Острове начался ремонт улицы Полевой
До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 августа
19 августа 2020
До +27 градусов ожидается в Псковской области 20 августа
Завод «Аванта» разработал спецпредложения на покупку рециркуляторов для псковских школ
19 августа 2020
Завод «Аванта» разработал спецпредложения на покупку рециркуляторов для псковских школ
Персональные совещания по региональным проектам намерен проводить Михаил Ведерников
19 августа 2020
Персональные совещания по региональным проектам намерен проводить Михаил Ведерников
До 26 депутатов может сократиться Псковское областное Собрание
19 августа 2020
До 26 депутатов может сократиться Псковское областное Собрание
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
19 августа 2020
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в Спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»

Идет загрузка...