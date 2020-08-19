Владимир Воробьёв: Ребята отдали свои жизни за правое дело

17:59, 19 августа 2020, ПАИ

В 2020 году мы отмечаем двадцатилетие подвига шестой роты. В соответствии с указом президента каждому воину, погибшему на высоте 776, в памятный год установят бюст. В конце июля такой бюст в станице Кандауровка Оренбургской области установили Герою России старшему лейтенанту Алексею Воробьёву. Мы встретились с отцом героя, заместителем главы администрации Пскова Владимиром Воробьёвым, и расспросили о подробностях мероприятия.

– Владимир Николаевич, вы с женой живёте в Пскове, а могила Алексея – в Оренбургской области. Почему так получилось?

– Станица Кандауровка – моя малая родина. Там Алёша учился последний год и заканчивал школу. Мы с его матерью были в заграничной командировке в Сирийской Арабской Республике. Поэтому сын жил у бабушки с дедушкой. Позже мы приняли решение похоронить Алёшу там, где могилы всех моих предков и живут мои родственники.

– По этой причине и бюст приняли решение установить в Кандауровке?

– Сейчас местная школа носит имя Алексея Воробьёва. Бюст установили рядом со школой. На митинг, посвящённый открытию, пришли друзья и одноклассники Алексея, местные жители, сослуживцы, десантники, депутаты, космонавт Юрий Романенко, уроженец Оренбургской области. В прошлом году в школе сделали очень хороший ремонт. В этом принял активное участие депутат Государственной Думы, председатель комитета по обороне Владимир Анатольевич Шаманов. Он неоднократно там был, службу в 104-м полку мы проходили вместе. Он очень чутко относится к родственникам погибших десантников и приехал на открытие бюста.

– Алексея в Кандауровке помнят?

– Помнят очень хорошо! Мой сын был активный, приветливый, авторитетный юноша, занимался спортом, хорошо учился.

– Как прошло мероприятие?

– Все пришли нарядные, с цветами. Было много военнослужащих, они захватили с собой большой комплекс стрелкового оружия. Спортсмены продемонстрировали мастерское владение восточными единоборствами. Десантники совершили парашютные прыжки над стадионом. Многие дети и станичники вообще это видели впервые. Получился не только траурный митинг, а очень красочное и захватывающее зрелище. Земляки за него благодарили. Старожилы говорили: «Мы за девяносто лет жизни ничего подобного не видели».

– Утрату сына ничто не возместит, но чувствуете ли вы моральную поддержку?

– Мы окружены заботой и вниманием. В Кандауровке мероприятие прошло исключительно достойно, в том числе благодаря чуткости и вниманию нашего президента. Это его инициатива – отметить двадцатилетие подвига наших ребят. Пскову выделены были большие средства, чтобы обустроить 104-й полк. Купол памятника десантникам полностью реконструировали. Благодарю всех, кто вложил свой труд в то, чтобы мы могли достойно отметить двадцатилетие подвига шестой роты. Ребята отдали свои жизни за правое дело, за наши мир и безопасность.