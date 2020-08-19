Александр Котов заявил о готовности помогать Плюсскому району

15:37, 19 августа 2020, ПАИ

О готовности помогать Плюсскому району заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

«Я готов работать с любым главой района, какую бы он партию не представлял, - отметил Александр Котов. – Я готов помогать этому району, потому что это мой округ, люди, которые меня избрали. Там очень много проблем».

Александр Котов добавил, что часто обращается к губернатору Псковской области с просьбой помочь, либо работает напрямую с органами исполнительной власти.

«На первом плане всегда должен быть избиратель, который оказал мне доверие, - отметил Котов. – Политические предпочтения я оставляю на втором плане».

Плюсский район возглавляет Виталий Аршинов, который был избран от политической партии «Яблоко».