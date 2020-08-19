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Общество

Директор псковского лицея рассказала о готовности школы к новому учебному году

О готовности к новому учебному году рассказала директор псковского лицея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Псковской городской Думы, директор МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» Ольга Федорова отметила, что школа готова к приёму детей.

В частности, в школе был произведён очередной ремонт учебного заведения, осуществлена санобработка помещений и поверхностей.

Также в школу закупили оборудование, санитайзеры, бесконтактные термометры. Администрация школы составляет график захода детей в школу и разделения потоков учащихся.

«Нет ничего невыполнимого», - отметила Ольга Федорова и добавила, что линейки 1 сентября состоятся, но будут не такими масштабными. Первый урок будет посвящен 75-летию Победы, после чего пройдут сокращенные вводные уроки по предметам.

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