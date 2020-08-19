В 150 тысяч рублей обошёлся коронавирус главврачу Псковской психбольницы

16:48, 19 августа 2020, ПАИ

150 тысяч рублей заплатит главный врач Псковской областной психиатрической больницы № 1 в Богданово Павел Торкунов. Об этом он сообщил корреспонденту Псковского агентства информации.

«Меня обвинили в том, что мы не подали экстренное извещение об инфекционном заболевании - вспышке коронавируса в пятом отделении. И в том, что группа больных не была отделена от группы здоровых в том же пятом отделении», - пояснил главврач.

В отношении Павла Торкунова было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Официально обвинение звучит так: совершение действий (или бездействия) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина.

Ранее в Псковской областной психиатрической больнице в Богданово был выявлен очаг коронавируса.