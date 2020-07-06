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Общество

20 пациентов психиатрической больницы в Псковской области имеют подтверждённый COVID-19

20 пациентов Псковской области психиатрической больницы в Богданово имеют подтверждённый COVID-19, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации главврач учреждения Павел Торкунов.

«Причем за минувшие сутки ни одного нового случая заражения выявлено не было. Да и я бы уточнил, что у нас по сути нет ни одного больного коронавирусом, есть лишь те, кому пришел положительный тест на COVID-19, но у них нет ни температуры, ни каких-либо других симптомов», - пояснил главврач.

По состоянию на 20 июня, зараженных в психиатрической больнице было 32.

Павел Торкунов также добавил, что в общей сложности сейчас в отделении для COVID-пациентов в психиатрической больнице находятся 44 человека. Среди них в том числе контактные пациенты, а также те, кто ожидают первичные и повторные отрицательные тесты (пациент считается здоровым при наличии двух подряд отрицательных тестов на коронавирус).

«Вот, например, вчера в другие отделения из нашего COVID-бокса переведены сразу шесть пациентов, которые получили отрицательные тесты. Поэтому положительная динамика в этом отношении есть», - уточнил врач.

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