С чем столкнулись псковские поисковики на «Вахте памяти – 2020»

17:32, 19 августа 2020, ПАИ

С 5 по 15 августа в Невельском районе прошла «Вахта памяти – 2020». «Комсомольская правда – Псков» пообщалась с поисковиками, чтобы выяснить, с чем им пришлось столкнуться.

Поисковиками были идентифицированы останки 67 бойцов Красной армии. Карантин и запрет на массовые сборы усложнил поисковикам непростую работу.

«В этом году хотелось бы сделать «Вахту памяти», как планировали, - масштабной и продуктивной. Но в связи с пандемией коронавируса администрация и главный санитарный врач Псковской области ограничили число возможных участников до 70-ти. [Обычно число добровольцев превосходит 150 человек] Половина только молодежь. Слава богу, что мы хотя бы так собрались. Небольшим составом, своими силами, но нам удалось сделать все, чтобы не прервать традиции. Ведь Вахта была под вопросом до самого открытия», - рассказал командир поискового отряда и один из организаторов экспедиции Владимир Михайлов.

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