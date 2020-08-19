За избиение знакомого будут судить жителя Красногородского района

17:34, 19 августа 2020, ПАИ

Житель Красногородского района предстанет перед судом за избиение своего знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

Двое знакомых распивали спиртное. Между ними возник конфликт. Красногородец ударил своего приятеля в челюсть, от чего мужчина упал на пол. После этого красногородец ударил его несколько раз ногами по туловищу и поленом по голове. Мужчина получил закрытые переломы ребер, челюсти и сотрясение головного мозга.

Уголовное дело рассмотрит Пыталовский районный суд. Мужчине за избиение знакомого грозит до пяти лет тюрьмы.