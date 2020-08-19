Завод «Аванта» разработал спецпредложения на покупку рециркуляторов для псковских школ

17:55, 19 августа 2020, ПАИ

Завод медицинского оборудования «Аванта» разработал специальные предложения на покупку рециркуляторов для образовательных учреждений Псковской области, сообщила ПАИ начальник отдела продаж предприятия Юлия Фёдорова.

Для псковских школ, детских садов предприятие предлагает два варианта льготной покупки оборудования для обеззараживания воздуха:

- спецскидка на рециркуляторы либо - при покупке рециркуляторов в количестве от 5 штук и более - медицинский рециркулятор с датчиком наработки часов УФ (на две лампы) в подарок.

Отметим, что рециркулятор «Аванта» закрытого типа можно использовать в любом помещении и автотранспорте в присутствии людей. Рециркуляторы уничтожают до 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов в минимальный срок. Во всех облучателях установлены безозоновые ультрафиолетовые лампы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Очень важно для детских учреждений, чтобы рециркулятор работал в правильном режиме.

В этом вам поможет - Умный рециркулятор от «Аванты». Забудьте о том, что нужно включить и выключить рециркулятор утром и вечером.

Приступайте к работе сразу! Всего один раз настроив прибор под график занятий в вашем учреждении. Особенно это удобно, если много помещений: спортивный зал, классы, фойе и т. д.

Благодаря таймеру:

- Экономится ресурс УФ-лапм.

- Экономится ваше время или время сотрудников на включение-выключение рециркулятора.

- Вы и ваши близкие находятся под постоянной защитой.

Например, во время урока рециркулятор будет находиться в режиме ожидания, а включаться будет только на переменах, в будни рециркулятор будет работать в течение рабочего дня, а на выходные отключаться.

Один раз настройте график работы прибора и забудьте о нем.

Занимайтесь главным.

Рециркулятор будет включаться и выключаться сам по заданному режиму.

Таймер можно установить при заказе любой модели рециркулятора «Аванта». Завод медицинского оборудования «Аванта» - один из немногих, у кого есть регистрационные удостоверения, выданные Росздравнадзором.

Производство находится в городе Остров, улица Большая Пионерская, 45А.

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