Пьяный житель Куньи ударил сожительницу поленом по голове

18:09, 19 августа 2020, ПАИ

Поленом по голове ударил свою сожительницу пьяный житель Куньи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В ночь на 30 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире по месту жительства во время конфликта с сожительницей ударил её деревянным поленом по голове. После этого мужчина взял нож и ударил им в область бедра потерпевшей.

10 июня текущего года обвиняемый в состоянии опьянения во время конфликта с сожительницей нанёс ей удар кулаком в челюсть. Пострадавшая получила закрытые двусторонние переломы нижней челюсти. Обвиняемому грозит наказание в виде тюремного заключения.