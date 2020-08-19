Бизнес-омбудсмен помог предпринимателю сохранить бизнес в Великих Луках

18:28, 19 августа 2020, ПАИ

Благодаря содействию бизнес-омбудсмена предпринимателю удалось сохранить бизнес в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области.

Благодаря содействию уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области предпринимателю удалось избежать изъятия объектов строительства и, как следствие, закрытия бизнеса.

В 2014 году компания, занимающаяся мебельным производством и имеющая магазины по продаже мебели, приобрела в Великолукском районе несколько объектов незавершённого строительства – государственное имущество и впоследствии заключила договор аренды на соответствующие земельные участки для обслуживания данных объектов.

За время действия договора в силу объективных причин – неполного комплекта документов, который был передан компании при покупке объектов, – узаконить объекты капитального строительства не получилось.

Срок аренды закончился, а объекты в эксплуатацию введены не были, поэтому комитет по имущественным отношениям указанный договор продлевать не стал, и этот факт послужил основанием обращения комитета в суд для изъятия объектов у компании для продажи с торгов.

Руководитель компании в марте текущего года, находясь под угрозой закрытия бизнеса, обратился в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области.

В целях оказания содействия предпринимателю общественный помощник уполномоченного – юрист общественной приёмной – вступил в судебные разбирательства с КУГИ на стороне ответчика-компании, оказав полное юридическое сопровождение на данном этапе.

Положительным результатом совместной работы стало вынесенное 13 июля Арбитражным судом Псковской области решение об отказе в требованиях КУГИ. На текущий момент компания находится в процессе заключения нового договора аренды, КУГИ не намерен продолжать судебные споры, а это значит, что опасаться за свой бизнес в этой части предприниматель больше не будет и продолжит свою деятельность уже в привычном русле.