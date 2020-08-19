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Общество

На 3% выросло производство молока на сельхозпредприятиях Псковского района

С января по июль 2020 года сельхозпредприятия Псковского района произвели 12 560 тонн молока. Это на 409 тонн, или на 3 %, больше уровня прошлого года. Надои молока увеличили все сельхозпредприятия района, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.

Продуктивность дойного стада составляет 3 884 килограмма молока. Это на 217 килограммов больше прошлогоднего уровня. Наивысшая продуктивность коров в ООО «ПсковАгроИнвест» – 5 348 килограммов молока, в ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» – 4 552 килограмма.

Всего в сельхозпредприятиях района имеется 8 319 голов крупного рогатого скота, из них 3 221 – коровы.

На перерабатывающих предприятих реализовано 12 912 тонн молока в зачётном весе. Это на 614 тонн больше аналогичного периода прошлого года. Всё молоко реализовано высшим сортом. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,74 %.

За семь месяцев реализовано на убой 23 879 тонн скота и птицы в живой массе. Это на 10 % больше уровня прошлого года. Из общего объёма реализации 654 тонны – крупный рогатый скот, 8 463 тонны – мясо свиней, 14 762 тонны – мясо птицы.

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