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Общество

«Единая Россия» продолжает реализацию проекта «Чистая страна»

В последнее время экология и все, что с ней связано, становится актуальным трендом. В России все больше людей раздельно собирают мусор, требуя для этого необходимой инфраструктуры. Растет число приютов для бездомных животных, а проблему их содержания поднимают на уровне властей. Этот вопрос, к слову, теперь отражен и в Конституции страны. Люди все чаще инициируют субботники, чистят прибрежные или парковые зоны, и здесь тоже не обходится без участия местных чиновников. Проще говоря — ответственное отношение к окружающей среде становится массовым. И зачастую именно массовость приводит к адекватным с точки зрения здравого смысла решениям со стороны власти. Последний случай — борьба экологов и активистов против разработок на шихане Куштау в Башкортостане. То, что большое количество людей выступило против приспособления под нужды бизнеса одного из природных символов республики, привело к незамедлительной реакции — глава Башкирии заявил, что технику оттуда уберут, а стороны будут искать компромисс.

При этом буквально два месяца назад президент России Владимир Путин на встрече с экологами и гражданскими активистами заявлял, что подобное отношение к природе недопустимо.

«В России распространен потребительский подход к природе, многие живут по принципу «после нас хоть потоп». Такая логика — тупиковая и крайне опасная. Бизнес-компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности», — заявил глава государства.

Получается, что власти готовы перестраиваться в решении вопросов экологии, сами граждане во многом готовы к этому и в целом бизнес, за исключением отдельных случаев. И здесь все более очевидной становится роль общественно-политических институтов, которые способны объединить зачастую разрозненные силы. Этим, в частности, занимается партийный проект «Единой России» «Чистая страна» — по-своему отличающийся от других проектов партии.

«Наш проект можно назвать уникальным. Когда мы его создавали, помимо безусловного упора на наши региональные и местные отделения, мы объединили зоозащитников, активистов, экспертов. Сейчас в орбите «Чистой страны» около 500 общественных экологических организаций и 600 зоозащитных — во всех регионах России. В каких-то из них — несколько человек, в каких-то сотни. И это наша сила, которой мы очень дорожим», — отметил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Партпроект «Чистая страна» появился в декабре 2018 года. Несколько месяцев спустя в Челябинске провели одноименный всероссийский экологический форум. По его итогам определили работу по двум направлениям. Первое — решение конкретных экологических проблем. «Единая Россия» добилась отмены строительства целлюлозно-бумажного комбината на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области. В партии уверены, что подобные предприятия несут серьезные экологические риски для Волги. Сейчас «Единая Россия» работает с правительством над тем, чтобы подобные ситуации не возникали в будущем.

Кроме того, активисты партпроекта «Чистая страна» контролировали внедрение в регионах новых механизмов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — в частности, появление операторов по обращению с ТКО и их работу. Волонтеры следили за тем, создается ли необходимая инфраструктура, чтобы не возникало задвоения платежек, как в целом осуществляется тарифообразование. Злоупотребления выявлены в 30 регионах страны.

«Активистам партпроекта «Единой России» «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Информация передана в Генеральную прокуратуру», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Параллельно с этим в регионах России проводят субботники. Ежегодно в них принимают участие сотни тысяч граждан по всей стране. Одна из таких акций на днях прошла на Байкале — активисты иркутского регионального отделения «Единой России» вместе с дайверами начали очищать озеро от брошенных полимерных рыболовных сетей. Они мешают фильтрации воды, не разлагаются и выделяют токсины — чистой воду в Байкале после такого воздействия назвать сложно. В партии намерены вместе с учеными и экологами разработать законопроект о дополнительном контроле за использованием таких сетей, а также о запрете их использования в особо охраняемых водоемах.

Второе направление — законодательство. Разработаны законопроекты о создании системы обращения отходов I-II классов опасности, определении статуса федерального оператора опасных отходов и Российского экологического оператора, проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты в части снижения загрязнения атмосферного воздуха и другие. Это должно привести к тому, что в городах, где работают крупные промышленные предприятия, воздух станет чище — соответственно, люди будут меньше болеть.

Работа продолжается — «Единая Россия» ускорила принятие в Госдуме закона, который обязывает нефтяные компании иметь собственный резерв на ликвидацию возможных аварий. Сейчас дорабатывается законопроект о блокировке «живодерского контента» в интернете. Что касается перевозки животных в самолетах, в партии также считают, что их пора менять — во время перелета в багажном отделении они могут получить травмы. Правила находятся в ведении каждой авиакомпании — от одной из них уже удалось добиться изменений условий провоза животных. Сейчас этот вопрос прорабатывается с другими компаниями. 

Все эти меры вместе в итоге ведут к регулированию вопросов экологии. Однако немаловажную роль в этом смысле играет воспитание. По словам Владимира Бурматова, «Чистая страна» уделяет этому особое внимание.

«Вместе с экологическими общественными организациями, которые нас поддерживают, мы проводим в школах по всей России уроки доброты, рассказываем, как и зачем заботиться о животных, раздельно собирать отходы, о том, что такое общественное потребление. Все начинается в головах: если дети будут знать, что защищать животных и беречь природу — это правильно, то они и будут вести себя соответствующе. С этой точки зрения и сознание должно становиться экологичным», — считает Владимир Бурматов.

В Псковской области в рамках партпроекта «Чистая страна» регулярно проводятся субботники по уборке территорий. В них принимают участие как взрослые, так и дети. «Активная работа проводится по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся  уроки в школах по экологическому просвещению, детям рассказывают о важности бережного  отношения к окружающей среде, о раздельном сборе мусора и правильной сортировке  отходов, поясняют, что  в перспективе это позволит эффективнее их перерабатывать. Через  знания мы должны прийти к фактической чистоте улиц, дворов, а если говорить более масштабно - к решению проблемы с загрязнением окружающей среды», - отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Андрей Карпов.

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