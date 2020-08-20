В Пскове на Крестовском шоссе понизят тротуар для комфортного передвижения

10:41, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове тротуар на Крестовском шоссе выполнят с понижением, чтобы по нему было удобно передвигаться мамам с колясками и людям с ограниченными возможностями. Кроме того, среди запланированных работ - установка необходимых дорожных знаков «Пешеходный переход» и нанесение разметки перехода между тротуаром на мосту и началом тротуара на Крестовском шоссе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На одной из встреч с жителями Пскова к главе города Елене Полонской обратился пскович Юрий Павлов. Он озвучил проблему моста с Октябрьского проспекта на Крестовское шоссе. А именно указал на отсутствие пешеходного перехода и знаков с моста по Крестовскому шоссе, плохое покрытие самой пешеходной зоны. Помимо этого, по словам жителей, подъемы и спуски с моста не приспособлены для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Елена Полонская взяла проблему на личный контроль, необходимые работы были включены в перечень обязательных на данном участке транспортного полотна.

Ремонт Крестовского путепровода начался 17 августа. Его ведет ООО «СпецТрансСервис» в рамках муниципального контракта. Среди запланированных работ - фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, асфальтирование, ремонт тротуаров, нанесение дорожной разметки. Согласно контракту работы должны завершиться к 15 октября 2020 года.