Гримерка для звезд появится в Зелёном театре Пскова

12:39, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове в Зелёном театре появится специальная гримерка для звезд. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Коновалова, сейчас в театре стоит одна гримерная в нижнем ярусе, вторую оборудуют до 1 сентября. Первую отведут под коллективы с большим количеством мест, а вторую — чуть более комфортабельную — для звезд.

Александр Коновалов также рассказал, что, согласно итогам голосования, зоны фастфуда в театре не будет — псковичи отказались от этой затеи.

Кроме того, замглавы администрации Пскова отметил, что в театре будут работать точки общественного питания. Александр Коновалов заявил, что хочется оборудовать все по-современному, «как в Германии».

«На первом этапе будет все то, что видели на городских праздниках, – палатка, стулья. Обязательные атрибуты — индивидуальная дезинфекция тоже там будет», - сказал Коновалов, добавив, что в Зелёный театр не было подведено водоснабжение, поскольку это зона охраняемого ландшафта.