0
15:09
53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
15:08
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
14:43
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
14:42
Все дети как родные: псковский предприниматель открыла детский сад для самых маленьких
14:11
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
14:07
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
13:05
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
Еще новости
Общество

Александр Коновалов: Было бы здорово проводить до 7 концертов в Зелёном театре летом

«Планируем, что Зелёный театр станет местом проведения платных концертов, будет 2500 посадочных  мест, будет здорово проводить в летний сезон от 5 до 7 концертов»,  - заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Коновалова, если раньше Зелёный театр был под управлением Детского парка, то сейчас его отдают под ведомство Дома офицеров.

Замглавы Пскова считает, что директор Дома офицеров инициативен, он сможет активизировать культурную жизнь  в Зелёном театре.

Планируется, что реконструкция театра завершится в сентябре. Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективнось высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.  Зелёный театр — уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был  реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
20 августа 2020
53 стула с лебяжьим пухом поставили к концертном зале псковской музыкальной школы
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
20 августа 2020
Общественная приёмка проходит в музыкальной школе №1 в Пскове
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
20 августа 2020
На 70 тысяч рублей оштрафовали колонию в Серёдке за разлив мазута
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
20 августа 2020
В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
20 августа 2020
12 км дорог планируется отремонтировать в Бежаницком районе
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
20 августа 2020
Бассейн «Барс» в Пскове откроется в ближайшее время
Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»
20 августа 2020
Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»
600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области
20 августа 2020
600 тысяч рублей выиграл в лотерею житель Псковской области

Идет загрузка...