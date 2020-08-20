Александр Коновалов: Было бы здорово проводить до 7 концертов в Зелёном театре летом

12:49, 20 августа 2020, ПАИ

«Планируем, что Зелёный театр станет местом проведения платных концертов, будет 2500 посадочных мест, будет здорово проводить в летний сезон от 5 до 7 концертов», - заявил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам Коновалова, если раньше Зелёный театр был под управлением Детского парка, то сейчас его отдают под ведомство Дома офицеров.

Замглавы Пскова считает, что директор Дома офицеров инициативен, он сможет активизировать культурную жизнь в Зелёном театре.

Планируется, что реконструкция театра завершится в сентябре. Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ, полученного за высокую эффективнось высших должностных лиц, по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Зелёный театр — уникальная открытая площадка, востребованная жителями города, которая вмещает примерно 4,5 тысячи зрителей. На сцене одновременно могут разместиться около тысячи исполнителей. Проектная документация была разработана в рамках второй очереди реконструкции улицы Свердлова, но проект не был реализован. Зимой этого года его актуализировали и начали работы. Планировалось, что реконструкция завершится к 9 мая.