Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года»

13:03, 20 августа 2020, ПАИ

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерством труда и социальный защиты Российской Федерации с целью объединения социально ответственных семей России в поддержку семьи и родительства. Семья Абабковых стала победителем всероссийского конкурса «Семья года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 342 семьи из разных регионов Российской Федерации. Псковскую область в номинации «Семья - хранитель традиций» представляла семья Абабковых. Глава семьи Константин Владимирович, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», лауреат всероссийских и международных конкурсов; Абабкова Юлия Владимировна, учитель иностранных языков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова»; Абабкова Мария, учащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова».

Все члены семьи Абабковых являются участниками заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, играют на русских национальных инструментах: балалайка, домра, гусли, народная перкуссия. В составе коллектива в 2019 году стали победителями Всероссийского фестиваля-конкурса на лучший любительский коллектив в рамках национального проекта «Культура». Семья Абабковых активно популяризирует русскую национальную культуру на всероссийском и международном уровне.

По результатам всероссийского конкурса «Семья года» 2020 года семья Абабковых стала победителем конкурса и выдвинута на включение в Почетную книгу «Семья года, Россия 2020».

Торжественное чествование победителей пройдет в День матери 29 ноября.