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Общество

ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов

ВТБ предлагает клиентам, попавшим в трудную финансовую или жизненную ситуацию, воспользоваться дистанционным сервисом реструктуризации автокредитов. Теперь подать заявку на снижение долговой нагрузки по действующему кредитному договору можно без посещения офиса банка, достаточно заполнить форму на сайте ВТБ.

Снизить ежемесячный платеж можно за счет увеличения срока кредитного договора до 10 лет или подключения льготного периода до шести месяцев, в течение которого заемщик оплачивает только проценты по кредиту, без погашения основного долга. 


Чтобы оформить услугу, необходимо подать заявку на сайте и предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния или возникновения сложной жизненной ситуации (инвалидность 1 или 2 группы, продолжительная болезнь более 3-х месяцев и др.). При наличии по кредитному договору просроченной задолженности ее срок не должен превышать 120 дней при предоставлении реструктуризации по сложным жизненным обстоятельствам и 60 дней – по причине снижения дохода. Кредитный договор должен быть заключен более шести месяцев назад, а сумма по нему составлять не менее 50 тысяч рублей. Полные условия реструктуризации размещены на сайте банка. 
 
«Мы всегда внимательно относимся к вопросам поддержки клиентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. ВТБ первым на рынке предложил своим заемщикам собственные программы помощи в связи с последствиями пандемии, в мае мы также первыми запустили рефинансирование автокредитов по ставке от 4% и с возможностью отсрочки платежей в течение трех месяцев. Теперь и реструктуризировать кредит можно еще в более удобном формате. Мы специально реализуем возможность удаленной подачи заявки, что крайне актуально в случаях жизненных форс-мажоров – благодаря цифровому формату клиенты смогут обратиться в банк в момент наступления непредвиденных ситуаций», - отметил Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

В мае ВТБ предложил клиентам новую услугу – рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. Чтобы не вносить ежемесячные платежи по новому автокредиту в течение трех месяцев клиентам необходимо в рамках рефинансирования подключить опцию «Отложенный платеж». Для ее оформления не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка. Услуга бессрочная, для ее подключения по текущему кредиту не должно быть просроченной задолженности. 

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