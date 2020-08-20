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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к акции «Собери ребёнка в школу»

В Псковской области стартовала акция «Собери ребёнка в школу». Цель акции – помочь малообеспеченным семьям и семьям в трудной жизненной ситуации собрать детей в школу, обеспечив их всеми необходимыми для учебы принадлежностями, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Первыми к акции в рамках парпроекта «Новая школа» присоединились единороссы. Заместитель секретаря регионального отделения партии, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин выделил средства на приобретение 250 комплектов школьных тетрадей и 20 расширенных комплектов канцелярских товаров для детей из малообеспеченных семей.

«Название акции «Собери ребенка в школу» говорит само за себя. Её главная цель – помочь малообеспеченным семьям в подготовке детей к школьным занятиям, и обеспечить их всеми необходимыми принадлежностями: портфелями, канцелярскими товарами. И сейчас наша основная задача – оказать помощь как можно большему числу нуждающихся семей. Поэтому с первого дня старта акции мы приглашаем принять в ней участие всех желающих. И такая совместная работа очень важна – ведь в наших силах сделать ребят пусть чуточку, но счастливее, создав для них комфортные условия для учебы», – отметил Юрий Сорокин.

Член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Олег Савельев перечислил благотворительное пожертвование в размере 4 707 рублей на расходы, связанные с подготовкой детей из малообеспеченных семей и детей-сирот к началу учебного года.

Председатель общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная передала Псковскому Детскому фонду коробку с канцтоварами.

Псковичи, желающие принять участие в акции, могут приносить необходимые школьные принадлежности в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: Гоголя, 9 (телефон 66-25-12).

Сбор канцтоваров организован и на базе местных общественных приемных «Единой России» в районах Псковской области.

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