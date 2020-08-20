Псковские школьники вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена»

14:23, 20 августа 2020, ПАИ

Команда Татьяны Копышевой из МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8» прошла в полуфинал конкурса, рассказали в Управлении образования администрации Пскова. Ребята выбрали для себя направление «Помни!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всероссийский онлайн-конкурс для школьников «Большая перемена» стартовал 28 марта 2020 года. Цель конкурса - создание условий для развития способностей старшеклассников, включение школьников в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя.

Участники конкурса получают доступ к современным программам и рекомендации от ведущих специалистов разных сфер деятельности.

Проявить свои знания, эрудицию и творчество, раскрыть свои способности участники могут в различных направлениях: «Твори!» (сфера искусства); «Сохраняй природу!» (экология и сохранение природы); «Меняй мир вокруг!» (комфортная среда); «Будь здоров!» (медицина); «Создавай будущее!» (проекты будущего); «Расскажи о главном!» (медиа и СМИ); «Делай добро!» (общественные инициативы); «Познавай Россию!» (современные идеи для туризма); «Помни!» (патриотизм).

Организаторами конкурса выступили АНО «Россия - страна возможностей», Центр непрерывного развития личности «ПроеКТОрия», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр».

В конкурсе принимают участие 2060 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пскова.

Школьники, победители финального этапа конкурса, получат «Детский капитал» на личное образование и развитие, а также путевки в международный детский центр «Артек».