Все дети как родные: псковский предприниматель открыла детский сад для самых маленьких

14:42, 20 августа 2020, ПАИ

В Пскове уже три года работает детский центр раннего развития «Крошка Ру». Его открыла в 2017 году псковский предприниматель и мама двоих детей Ульяна Бурлова. В отличие от муниципальных детских садов, в мини-сад можно приводить даже годовалых малышей. Причем, маленьким воспитанникам обеспечен не только присмотр — здесь занимаются их развитием: учат рисовать, лепить, считать, различать цвета и геометрические фигуры. О том, легко ли вести свой бизнес, предприниматель рассказала «Псковскому агентству информации».

Все дети родные

Есть люди, для которых чужих детей не бывает. Это как раз об Ульяне. Ко всем своим воспитанникам она относится, как к своим. Поэтому «помогающего» давать интервью Кирюшу сначала ошибочно принимаю за сына Ульяны.

- Так они все мои! За три года как родные - каждый день на руках, - говорит женщина.

Своих детей у Ульяны двое: сын-студент и дочка-третьеклассница. Ульяна признается, что младшего ребенка часто водила по детским центрам и видела, что как девочка быстро развивается, общаясь со сверстниками. Поэтому, когда дочка подросла, решила открыть такой центр для других малышей.

- Вся моя жизнь связана с детьми: сначала воспитывала своих, потом ездила на дом заниматься с малышами. Несколько лет так работала и захотелось открыть свой детский центр для малышей, которых еще не берут в муниципальные детские сады. Такой, чтобы детям у нас нравилось.

Для самых маленьких

Идею Ульяны поддержали муж, родители, друзья. Небольшую помощь оказало и государство – защитив бизнес-план, Ульяна получила субсидию на открытие бизнеса от биржи труда.

По словам предпринимателя, самым трудным было найти просторное помещение, потому по нормативам необходимо 2 метра на каждого ребенка. В итоге такие площади нашлись на первом этаже жилого дома - четыре просторных комнаты с высокими потолками. Ремонт делали общими силами: семья, друзья — все помогали.

Игрушек в детском центре- целая комната. Мебель в комнате для занятий девушка заказала у другого псковского предпринимателя.

- Три года уже работаем. Есть группа кратковременного пребывания и группа полного дня. Также у нас занятия проводятся. Наработали свою аудиторию. В основном это дети военнослужащих. Потому что среди них много приезжих, здесь никого нет — бабушек-дедушек, с которыми детей можно оставить, а в семьях по двое-трое детей.

Сейчас в детский сад ходит 12-15 детей. Самому маленькому еще нет года.

- В этом году выпускаем 8 детей - выпускной 24 августа будет. Это открытое занятие для родителей: покажем, чему научили детей. У нас они готовятся к муниципальному детскому саду. Туда уже идут самостоятельными. Родители не жалеют, что детей в наш центр отдали.

С 9 до 13 в центре активная программа: лепка, рисование, окружающий мир, развитие речи. В 11 чаепитие, затем - музыкальное занятие и свободное работа с развивающими материалами. Свободное время они проводят отдельно в игровом зале. По договору с предпринимателем работает несколько педагогов, но они, в основном , проводят вечерние занятия с детьми. Со всем остальным Ульяна справляется сама.

- На самом деле я работаю сама. Мне нужны только помощницы. Потому что уже репутацию заработала за эти годы, сама хочу работать, - говорит она.

«В другом себя не вижу»

За три года заработана не только репутация. Постепенно бизнес вышел на самоокупаемость. Но расходы все равно большие: аренда помещения, коммунальные услуги, другие траты.

- Доходы, на самом деле, не очень большие. Но в другом я себя не вижу. Поэтому пока к нам приходят дети, мы будем работать.

На продвижение услуг предприниматель много не тратит. Говорит, что реклама - это в основном, сарафанное радио.

- Хорошие отзывы. Родители детей рассказывают о нашем центре другим родителям, и приходят знакомые знакомых. Работает группа в соцсетях. Мы каждый день выкладываем фотографии детей, для того, чтобы они видели, чем дети занимаются, иногда — видео с занятий. И очень помогает с информационной поддержкой Центр инноваций социальной сферы Псковской области.

Коронавирус пережили

В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса детский центр почти не работал.

-У нас работала дежурная группа для деток, мамы которых в больнице работали. Но, конечно, детей было совсем мало. К счастью, коронавирус нас обошел, ни одного случая заболеваемости не было, - говорит она.

Сейчас детский центр работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

- Руки моем постоянно, обрабатываем поверхности. Мы получили деньги на средства дезинфекции в размере 15 тыс. Воздух обеззараживаем каждый день.

Из-за коронавируса не проходили и занятия по методике Монтессори, но предприниматель надеется, что осенью уроки возобновятся.

- Социальная функция нашего в том, что мы предоставляем услуги по присмотру и уходу за детьми. Это востребовано. Родители хотят не просто привести ребенка для присмотра. Но и хотят, чтобы деток занимали. Группы у нас небольшие, поэтому

каждому ребенку мы можем обеспечить индивидуальный подход. И, конечно, мы учим детей самостоятельности - в муниципальных садах в дальнейшем приветствуется.

Планы на будущее — работать. О создании сети «Крошка Ру» предприниматель пока не думает:

- Если создам сеть - мне придется только руководить. А я хочу работать сама, - отмечает предприниматель.

При поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».