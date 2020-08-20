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Революционер из Псковской области попал под суд

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку размещения в интернете видеоролика с призывами к свержению действующей власти революционным методом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, решением суда житель Себежского района привлечен к административной ответственности и добровольно отказался от распространения экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов.

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