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Общество

Ремонт дворовой территории на Рижском проспекте в Пскове идёт с опережением сроков

Фото пресс-службы муниципалитета

С опережением сроков идёт ремонт дворовой территории на Рижском проспекте, 29/31. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Пскова Елена Полонская в рамках рабочего выезда на свой округ оценила ход ремонтных работ. Первой точкой выезда Главы стала дворовая территория по Рижскому проспекту, 29/31, которая ремонтируется в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

Фото пресс-служба муниципалитета

Работы на данном участке идут с большим опережением сроков: бортовой камень установлен в полном объеме, завершается подготовка щебеночного основания перед асфальтированием дворового проезда, уже засыпана щебнем парковочная зона, завершается работа по междворовому проезду у дома №25 по улице Народной до дома №22А по улице Коммунальной. По вопросу демонтажа незаконно установленных гаражей уже написан запрос в Контрольное управление Пскова.

Фото пресс-служба муниципалитета

Глава города предложила представителям управляющей компании «Пароменское» обсудить с жителями дома вопрос по спилу железных конструкций-сушилок на территории зеленой зоны для ее благоустройства.

Добавим, по просьбам жильцов дома будет рассмотрен вопрос установки противопарковочных столбиков, чтобы частично направить поток машин на имеющуюся парковку.

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