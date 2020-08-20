Ремонт дворовой территории на Рижском проспекте в Пскове идёт с опережением сроков

15:04, 20 августа 2020, ПАИ

С опережением сроков идёт ремонт дворовой территории на Рижском проспекте, 29/31. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города Пскова Елена Полонская в рамках рабочего выезда на свой округ оценила ход ремонтных работ. Первой точкой выезда Главы стала дворовая территория по Рижскому проспекту, 29/31, которая ремонтируется в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

Работы на данном участке идут с большим опережением сроков: бортовой камень установлен в полном объеме, завершается подготовка щебеночного основания перед асфальтированием дворового проезда, уже засыпана щебнем парковочная зона, завершается работа по междворовому проезду у дома №25 по улице Народной до дома №22А по улице Коммунальной. По вопросу демонтажа незаконно установленных гаражей уже написан запрос в Контрольное управление Пскова.

Глава города предложила представителям управляющей компании «Пароменское» обсудить с жителями дома вопрос по спилу железных конструкций-сушилок на территории зеленой зоны для ее благоустройства.

Добавим, по просьбам жильцов дома будет рассмотрен вопрос установки противопарковочных столбиков, чтобы частично направить поток машин на имеющуюся парковку.