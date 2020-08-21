Найден способ снизить затраты на отопление в России

08:23, 21 августа 2020, ПАИ

В России предложено модернизировать теплоснабжение жилых домов постройки 1970-1980 годов. Это позволит на 15 % снизить затраты жителей на тепло. Соответствующее предложение о создании типовых проектов модернизации домов Союз потребителей направил в Минстрой РФ, пишет газета «Известия».

Предлагается модернизировать тепловые пункты в домах старых серий и установить циркуляционные насосы. Такая модернизация позволит равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде.

Стоимость модернизации составляет около 400 тысяч рублей. Расходы на проведение работ предлагается возложить на жильцов.