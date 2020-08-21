0
09:44
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
09:13
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
07:31
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21:00
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
19:59
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
18:55
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
18:52
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
Еще новости
Общество

Найден способ снизить затраты на отопление в России

В России предложено модернизировать теплоснабжение жилых домов постройки 1970-1980 годов. Это позволит на 15 % снизить затраты жителей на тепло. Соответствующее предложение о создании типовых проектов модернизации домов Союз потребителей направил в Минстрой РФ, пишет газета «Известия».

Предлагается модернизировать тепловые пункты в домах старых серий и установить циркуляционные насосы. Такая модернизация позволит равномерно распределять тепло по этажам и регулировать его подачу по погоде.

Стоимость модернизации составляет около 400 тысяч рублей. Расходы на проведение работ предлагается возложить на жильцов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
21 августа 2020
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
21 августа 2020
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 августа 2020
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
20 августа 2020
Российские туристы назвали основные сложности путешествий во время пандемии
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
20 августа 2020
Памятную доску Льву Малякову открыли в Гдовской районной библиотеке
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
20 августа 2020
Видео: В Пскове открылась отреставрированная музыкальная школа № 1
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
20 августа 2020
В школу дистанционно или очно: интервью Александра Седунова
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ
20 августа 2020
«Как в раю побывала»: В Пскове состоялась приёмка отремонтированной Детской музыкальной школы № 1 — репортаж ПАИ

Идет загрузка...