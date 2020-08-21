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Общество

Дополнительные искусственные неровности появятся в этом году в Пскове

В Пскове в этом году появятся дополнительные искусственные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С докладом о выполнении решений предыдущей комиссии выступил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в ходе заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое состоялось в четверг, 20 августа, под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Он рассказал, что в рамках действующего контракта была изменена разметка на отдельных участках улично-дорожной сети города, в том числе возле ТЦ «Максимус», станции скорой помощи, приемных отделений Детской областной клинической и Псковской городской больниц.

По вопросу установки искусственных дорожных неровностей Александр Грацкий сообщил, что по улице Карбышева, 4 и по улице Боровой возле детского сада № 2 они будут установлены в третьем квартале этого года, по улице Красноармейская набережная на пересечениях с Войсковым и Пролетарским переулками - в четвёртом квартале текущего года.

Что касается организации дополнительного пешеходного перехода по улице Звёздной в районе дома № 11, то решение этого вопроса поставлено в план. Ориентировочные сроки выполнения данных работ - конец третьего квартала 2020 года.

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