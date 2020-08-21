Ребёнок попал в реанимацию после падения из окна в Пскове

11:28, 21 августа 2020, ПАИ

Выпавший из окна дома в Пскове ребёнок находится в реанимации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детской областной больнице города Пскова.

Мальчик жив, но находится в реанимации, рассказали медики. Вечером 20 августа в соцсети появилась информация, что из окна третьего этажа дома № 39 по Октябрьскому проспекту выпал мальчик. Как сообщают там псковичи, ребёнку предположительно восемь лет.

Про предварительной информации, ребенок получил перелом позвоночника. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.