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Ребёнок попал в реанимацию после падения из окна в Пскове

Фото Дарьи Хватковой.

Выпавший из окна дома в Пскове ребёнок находится в реанимации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Детской областной больнице города Пскова.

Мальчик жив, но находится в реанимации, рассказали медики. Вечером 20 августа в соцсети появилась информация, что из окна третьего этажа дома № 39 по Октябрьскому проспекту выпал мальчик. Как сообщают там псковичи, ребёнку предположительно восемь лет.

Про предварительной информации, ребенок получил перелом позвоночника.  Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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