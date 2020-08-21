Москвич застрелил человека во время охоты в Себежском районе

11:23, 21 августа 2020, ПАИ

В Себежском районе охотник из Москвы застрелил своего товарища во время охоты на кабана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

20 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 36-летнего местного жителя на охоте.

Опочецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка, планируется к возбуждению уголовное дело.

Вечером 20 августа 55-летний москвич находился вблизи деревни Пустошка Себежского района в составе охотничьей бригады с целью охоты на кабана. Во время охоты он услышал шум в месте, где мог находиться кабан, и сделал выстрел из карабина по другому охотнику – бригадиру охотничьей бригады, загонявшему зверя.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.