0
13:43
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
13:12
Каким будет Зелёный театр в Пскове: интервью с Александром Коноваловым
12:55
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
11:47
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
10:52
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
10:31
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
09:44
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Еще новости
Общество

В Пскове будут судить бывшего таможенника за дачу взятки

В Пскове перед судом предстанет бывший таможенный инспектор таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни за дачу взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 15 мая 2020 года мужчина передал следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России взятку в размере 20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы было прекращено находящееся в производстве уголовное дело по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
21 августа 2020
Педагоги псковского «Кванториума» прошли обучение в «Сколково» и других образовательных организациях России
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
21 августа 2020
Администрация Псковской области и Русское географическое общество договорились о сотрудничестве
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
21 августа 2020
В Псковской области предприятия задолжали сотрудникам по зарплате более 100 млн рублей
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
21 августа 2020
Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 61
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
21 августа 2020
Учёные назвали причину повторного заражения коронавирусом
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
21 августа 2020
Врачи сообщили, что состояние Навального улучшилось
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом
21 августа 2020
4 350 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Идет загрузка...