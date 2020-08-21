В Пскове будут судить бывшего таможенника за дачу взятки

11:31, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет бывший таможенный инспектор таможенного поста МАПП «Бурачки» Псковской таможни за дачу взятки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что 15 мая 2020 года мужчина передал следователю Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России взятку в размере 20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы было прекращено находящееся в производстве уголовное дело по обвинению в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.