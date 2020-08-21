«Единая Россия» защитит права граждан при индивидуальном жилищном строительстве

12:34, 21 августа 2020, ПАИ

Права граждан при индивидуальном жилищном строительстве защитит «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Отток граждан из городов в сельскую местность увеличился. Особенный рост спроса на индивидуальное жилье за городом произошел с возникновением пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, в этом году появилась программа по сельской ипотеке. Недавно в администрации Псковской области проходил круглый стол по этой теме, на котором отмечалось, что в Псковской области возрос спрос на ипотечное кредитование на строительство или приобретение жилья в сельской местности. За три месяца только в псковский филиал Россельхозбанка поступило более 300 заявок. Таким образом, это направление актуально в регионе. У нас хорошая природа, много населенных пунктов, и для малоэтажной застройки регион отлично подходит», - отметил региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

Жилье станет доступнее для людей при наличии дополнительных мер господдержки. Одной из них может стать льготная ипотека для жителей арктических территорий. Такая мера помогла бы во многом решить жилищный вопрос, который для жителей северных территорий является одним из ключевых. За основу может быть взят механизм, уже действующий на Дальнем Востоке, предлагают в «Единой России».

Но ту же ипотеку могут взять не все — поэтому в «Единой России» продумают меры поддержки для граждан, которые нуждаются в жилье, но не могут себе его позволить. Один из предлагаемых механизмов – фонд социального арендного жилья, когда люди могут арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей.

«Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, жилищный вопрос найдет свое отражение в Народной программе партии на выборах в Госдуму – его сформулируют на основе предложений граждан.