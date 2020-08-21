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Общество

Регистрировать автомобили в МФЦ разрешили в России

В России разрешили регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах (МФЦ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

Новый сервис станет доступным благодаря привлечению сотрудников МВД к работе в МФЦ. Однако с ними заявители будут иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений и выдачей документов будут заниматься сотрудники МФЦ.

Услугой можно будет воспользоваться не во всех центрах, а только в тех, которые располагают нужной инфраструктурой для обслуживания водителей. 

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