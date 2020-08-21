0
17:08
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
17:02
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
16:57
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
16:41
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
16:03
Похитителей мороженого задержали в Пскове
15:17
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
14:04
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
Еще новости
Общество

Главный архитектор назвал три главные беды Пскова

Фото ПАИ.

Главные проблемы Пскова определил главный архитектор города Евгений Скачков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Одна из главных бед – это парковки, - отметил в интервью Евгений Скачков. – Вскоре город перенасытится транспортом и будет затруднено движение».

Архитектор отметил, что не хватает перехватывающих парковок и добавил, что не следует загружать центр.

«У нас не хватает обходных путей, и во время праздников центр перекрывают и нет объездных путей», - добавил Евгений Скачков.

Ещё одной проблемой в городе, по мнению архитектора, является отсутствие веломаршрутов.

«Население активно садится на велотранспорт, а узловые точки заканчиваются там, где не обустроена дорога», - подчеркнул спиккер, добавив, что необходимо комплексное решение по пешеходные и веломаршрутным направлениям.

«Третья проблема – это подготовка к праздникам, - рассказал Евгений Скачков. – Мной была разработана концепция новогоднего оформления на 2021 год с подключением большого количества специалистов и дизайнеров».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
21 августа 2020
В Пскове разработали концепции цветового решения жилых домов
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
21 августа 2020
Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
21 августа 2020
Два кандидата зарегистрированы на выборы главы Себежского района
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
21 августа 2020
Псков в кодировке главного архитектора — ПАИ-live с Евгением Скачковым
Похитителей мороженого задержали в Пскове
21 августа 2020
Похитителей мороженого задержали в Пскове
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
21 августа 2020
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
21 августа 2020
Первый этап нанесения дорожной разметки по нацпроекту завершился в Псковской области
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет
21 августа 2020
#Опросник ПАИ-live: Прививаться или нет

Идет загрузка...