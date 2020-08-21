Главный архитектор назвал три главные беды Пскова

17:11, 21 августа 2020, ПАИ

Главные проблемы Пскова определил главный архитектор города Евгений Скачков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Одна из главных бед – это парковки, - отметил в интервью Евгений Скачков. – Вскоре город перенасытится транспортом и будет затруднено движение».

Архитектор отметил, что не хватает перехватывающих парковок и добавил, что не следует загружать центр.

«У нас не хватает обходных путей, и во время праздников центр перекрывают и нет объездных путей», - добавил Евгений Скачков.

Ещё одной проблемой в городе, по мнению архитектора, является отсутствие веломаршрутов.

«Население активно садится на велотранспорт, а узловые точки заканчиваются там, где не обустроена дорога», - подчеркнул спиккер, добавив, что необходимо комплексное решение по пешеходные и веломаршрутным направлениям.

«Третья проблема – это подготовка к праздникам, - рассказал Евгений Скачков. – Мной была разработана концепция новогоднего оформления на 2021 год с подключением большого количества специалистов и дизайнеров».