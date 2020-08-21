Названа численность автопарка в России

15:07, 21 августа 2020, ПАИ

По состоянию на 1 июля 2020 года парк автомобильной техники в России достиг отметки в 53 млн машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

По данным экспертов, 84,2 % машин (44,6 млн единиц) приходится на сегмент легковых автомобилей. Парк легкой коммерческой техники составляет около 4,2 млн машин, что соответствует доле в 7,9 %.

Грузовиков в России зарегистрировано 3,8 млн экземпляров (7,1 %), а автобусы составляют около 1 % от всего количества транспортных средств (0,4 млн единиц).