Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе

15:49, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове и Куньинском районе фронтовикам вручили мобильные телефоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов вручил мобильные телефоны двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Пскове.

Телефоном с бесплатной мобильной связью будет пользоваться Виктор Андреев, который в звании рядового воевал в пехоте. Он закончил войну под Харьковом. Сразу после войны поступил в военное училище и дослужился до полковника.

Ещё один телефон вручен Владимиру Васильеву. В годы оккупации Пскова немецко-фашистскими захватчиками он был подпольщиком, а потом ушёл в партизаны. Под руководством Владимира Васильева действовала группа партизан из шести человек, которые проводили диверсионные операции против оккупантов.

«Сейчас Владимир Дмитриевич полон сил и даже ведёт дневник, в котором фиксирует значительные события своей жизни. Он поделился, что обязательно опишет в своем дневнике сегодняшний день – визит депутата и приятный подарок. Принимая подарок, фронтовик высказал самое главное пожелание – чтобы не было войны!» – рассказал Денис Иванов.

Также мобильный телефон вручили участнику Великой Отечественной войны Надежде Федоровой. Его привез псковичке депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

В Куньинском районе член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Олег Савельев новые мобильные телефоны вручил трём участникам Великой Отечественной войны.

Их обладателями стали супруги Гавриловы из деревни Огородцы: Василий Гаврилович и Евгения Лаврентьевна, а также житель поселка Кунья Николай Сафронов.

Аппараты специально предназначены для людей старшего поколения: крупные кнопки, голосовое сопровождение во время набора цифр. Однако их главным достоинством является то, что все они имеют безлимитный тариф. Пополнение баланса не требуется: для того, чтобы делать звонки, телефон нужно только заряжать. Ежемесячно есть 300 минут телефонных звонков и 150 SMS-сообщений. В аппаратах имеется кнопка SOS, при нажатии которой идёт экстренный вызов о помощи. Кроме того, в телефон волонтёры заносят номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтёра.

В Пскове мобильные телефоны будут вручены более 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В целом по Псковской области – более 300.