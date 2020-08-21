Мобильные телефоны вручили фронтовикам в Пскове и Куньинском районе
В Пскове и Куньинском районе фронтовикам вручили мобильные телефоны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов вручил мобильные телефоны двум участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Пскове.
Телефоном с бесплатной мобильной связью будет пользоваться Виктор Андреев, который в звании рядового воевал в пехоте. Он закончил войну под Харьковом. Сразу после войны поступил в военное училище и дослужился до полковника.
Ещё один телефон вручен Владимиру Васильеву. В годы оккупации Пскова немецко-фашистскими захватчиками он был подпольщиком, а потом ушёл в партизаны. Под руководством Владимира Васильева действовала группа партизан из шести человек, которые проводили диверсионные операции против оккупантов.
«Сейчас Владимир Дмитриевич полон сил и даже ведёт дневник, в котором фиксирует значительные события своей жизни. Он поделился, что обязательно опишет в своем дневнике сегодняшний день – визит депутата и приятный подарок. Принимая подарок, фронтовик высказал самое главное пожелание – чтобы не было войны!» – рассказал Денис Иванов.
Также мобильный телефон вручили участнику Великой Отечественной войны Надежде Федоровой. Его привез псковичке депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.
В Куньинском районе член фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Олег Савельев новые мобильные телефоны вручил трём участникам Великой Отечественной войны.
Их обладателями стали супруги Гавриловы из деревни Огородцы: Василий Гаврилович и Евгения Лаврентьевна, а также житель поселка Кунья Николай Сафронов.
Аппараты специально предназначены для людей старшего поколения: крупные кнопки, голосовое сопровождение во время набора цифр. Однако их главным достоинством является то, что все они имеют безлимитный тариф. Пополнение баланса не требуется: для того, чтобы делать звонки, телефон нужно только заряжать. Ежемесячно есть 300 минут телефонных звонков и 150 SMS-сообщений. В аппаратах имеется кнопка SOS, при нажатии которой идёт экстренный вызов о помощи. Кроме того, в телефон волонтёры заносят номера оперативных служб, лечащего врача фронтовика и закрепленных за ним соцработника и волонтёра.
В Пскове мобильные телефоны будут вручены более 60 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В целом по Псковской области – более 300.