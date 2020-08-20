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Экономика

Курс евро перевалил за 88 рублей впервые с марта

Впервые с марта курс евро превысил 88 рублей. Российская валюта резко подешевела по отношению к доллару и евро, пишет РИА Новости за ссылкой на данные Московской биржи.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 16:55 московского времени рос на 1,17 рубля до 74, 96 рубля. Рубль обновил майский максимум, опустившись до 75 рублей.

Европейская валюта выросла на 61 копейку до уровня 88,30 рубля, что является максимумом с марта 2020 года.

21 августа доллар обновил максимум с мая около 74, 88 рубля, евро – с марта, около 88,19 рубля.

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