Шумовые полосы появятся на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи

19:26, 21 августа 2020, ПАИ

В Пскове на пересечении улицы Ижорского Батальона с дорогой на Писковичи появятся шумовые полосы и знак ограничения скорости 40 км/ч на главной дороге. Такое решение было принято по итогу заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, участники заседания также решили, что участок трассы Моглино – Ветошка необходимо обследовать дополнительно и проработать меры повышения безопасности.

Всего с начала августа на дорогах Псковской области произошло 77 дорожных аварий, в которых погибло 15 человек. При этом 12 дорожно-транспортных происшествия совершили водители в состоянии алкогольного опьянения.