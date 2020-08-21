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Общество

Николай Кораблёв стал директором Полистовского заповедника

Сегодня, 21 августа, коллективу заповедника «Полистовский» был представлен новый руководитель. Им стал Николай Павлович Кораблёв.

Николай Кораблёв родился в Великих Луках, окончил в 1999 году Тверской госудрстенный университет,  преподавал в Великолукской государственной  сельскохозяйственной академии. Он профессор, доктор биологических наук.  В 2005 году защитил кандидатскукую диссертацию на тему «Микроэволюционные процессы в реинтродуцированных популяциях бобра «Сastor fiber L.» Европейской части России», в 2017 году защитил докторскую дисертацию «Микроэволюционные процессы в популяциях транслоцированных видов на примере евроазиатского бобра, енотовидной собаки, американской норки».

Коллегу на новом рабочем месте представила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина.

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