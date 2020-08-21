Николай Кораблёв стал директором Полистовского заповедника
Сегодня, 21 августа, коллективу заповедника «Полистовский» был представлен новый руководитель. Им стал Николай Павлович Кораблёв.
Николай Кораблёв родился в Великих Луках, окончил в 1999 году Тверской госудрстенный университет, преподавал в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Он профессор, доктор биологических наук. В 2005 году защитил кандидатскукую диссертацию на тему «Микроэволюционные процессы в реинтродуцированных популяциях бобра «Сastor fiber L.» Европейской части России», в 2017 году защитил докторскую дисертацию «Микроэволюционные процессы в популяциях транслоцированных видов на примере евроазиатского бобра, енотовидной собаки, американской норки».
Коллегу на новом рабочем месте представила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплёкина.