0
14:51
Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
14:06
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
12:10
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
10:23
«Ни один суд не возьмётся за это дело»: полицейский – об убийстве пса Пифа
09:35
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
09:22
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
08:59
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
Еще новости
Общество

Ещё одна европейская страна откроет границы для россиян

Совет министров Польши принял решение обновить список стран, гражданам которых будет разрешён въезд на территорию государства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское агентство печати.

Так, Польша откроет границы для жителей России, Китая, Габона, Сингапура, Сербии, Сан-Томе и Принсипи. Однако расширится перечень стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещён. Среди них – Бельгия, Испания, Филиппины, Индия и другие – всего 63 государства.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. В первую очередь перелёты были восстановлены с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа возможны поездки в Швейцарию. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Ещё одна европейская страна откроет границы для россиян Более 220 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса Ещё десять человек заразились коронавирусом в Великих Луках 1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове 4 921 житель России заболел коронавирусом за сутки В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса Ещё 37 жителей Псковской области вылечились от коронавируса 4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом Более 73 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
22 августа 2020
Михаил Ведерников: С каждым годом Великие Луки становятся уютнее и комфортнее
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
22 августа 2020
Более 15,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
22 августа 2020
1 383 человека заболели коронавирусом в Пскове
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
22 августа 2020
Александр Котов: Триколор объединяет всех, кто любит Россию
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
22 августа 2020
Михаил Ведерников: В истории триколора есть успехи всех жителей России
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
22 августа 2020
4 384 жителя Псковской области заразились коронавирусом
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
22 августа 2020
В Псковской области от коронавируса умер 61 человек
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку
21 августа 2020
Проход закрыт, идите по газону: пскович пожаловался на перекрытую дорожку

Идет загрузка...