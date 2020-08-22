Ещё одна европейская страна откроет границы для россиян

16:19, 22 августа 2020, ПАИ

Совет министров Польши принял решение обновить список стран, гражданам которых будет разрешён въезд на территорию государства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Польское агентство печати.

Так, Польша откроет границы для жителей России, Китая, Габона, Сингапура, Сербии, Сан-Томе и Принсипи. Однако расширится перечень стран, гражданам которых въезд в Польшу будет запрещён. Среди них – Бельгия, Испания, Филиппины, Индия и другие – всего 63 государства.

Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. В первую очередь перелёты были восстановлены с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа возможны поездки в Швейцарию. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию и Черногорию.