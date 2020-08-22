Сцену районного культурного центра обновили в Кунье

19:35, 22 августа 2020, ПАИ

В Кунье фактически завершён ремонт районного культурного центра по программе «Культура малой родины». Зрительный зал Дома культуры уже обновлён, сообщает газета «Пламя» Куньинского района.

Стены и потолки сцены теперь выкрашены в чёрный цвет. Уже установлена новая одежда сцены – кулисы, задник. Как говорят работники учреждения, очень качественные, аккуратно изготовленные из добротного материала.

Кроме того, в Дом культуры поступило новое оборудование: акустическая система, видеокамера со штативом, телевизор, компьютеры и ноутбуки.