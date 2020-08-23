В Острове продолжается розыск Сергея Павлова

12:49, 23 августа 2020, ПАИ

В Острове разыскивают без вести пропавшего Сергея Павлова 1962 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 августа мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост до 165 см; худощавого телосложения; лицо треугольное; волосы светлые, короткие; глаза голубые. Всё тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку тёмно-синего цвета в сетку, в спортивные штаны тёмно-синего цвета с белыми лампасами, резиновые шлёпки чёрного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Павлова, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8 (81152) 36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.