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В Острове продолжается розыск Сергея Павлова

В Острове разыскивают без вести пропавшего Сергея Павлова 1962 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 12 августа мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост до 165 см; худощавого телосложения; лицо треугольное; волосы светлые, короткие; глаза голубые. Всё тело, кроме лица, в татуировках. Был одет в футболку тёмно-синего цвета в сетку, в спортивные штаны тёмно-синего цвета с белыми лампасами, резиновые шлёпки чёрного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Павлова, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8 (81152) 36-112, 02, 112 или в ближайший отдел полиции.

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