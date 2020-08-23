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Общество

Достижения Псковской области перечислил Михаил Ведерников

Основные достижения Псковской области за последние годы перечислил губернатор Михаил Ведерников, поздравляя псковичей с годовщиной образования региона.

Губернатор напомнил, что современный этап развития древней Псковской земли начался 76 лет назад – после освобождения от фашистской оккупации.

«Впереди был ещё год войны, Великая Победа и долгое восстановление разрушенных городов, посёлков, промышленности и сельского хозяйства. За успехи в этой работе, проявленную доблесть в борьбе за свободу Псковская область была удостоена ордена Ленина, высшей государственной награды СССР за выдающиеся, исключительные достижения. Спустя годы наш регион остаётся родиной трудолюбивых, смелых, надёжных людей, искренне любящих свою страну», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что общими усилиями удаётся добиваться значительных побед и всё чаще говорить слово «впервые».

«Только за последние годы мы запустили долгожданные направления авиа- и железнодорожных маршрутов, нашли решение десятилетиями копившихся проблем в сфере газификации, модернизации ЖКХ, расселения аварийного жилья, обновления инфраструктуры скорой помощи, начали строительство новой инфекционной больницы. Во многих муниципалитетах впервые за десятилетия строятся многоквартирные дома, обновляются парки, восстанавливаются культурные достопримечательности: городской вал в Опочке, цепные мосты в Острове, башни Варлаамовского угла, набережная реки Шелони в Порхове и многое другое», – отметил губернатор.

По его словам, Псковская область – удивительный край, который вобрал в себя всё самое лучшее из каждой исторической эпохи. «Наша общая задача – беречь многовековое наследие и привносить современность в каждую сферу. Вместе будем делать всё необходимое, чтобы жизнь в Псковской области стала достойной и комфортной. Уверен, как и всегда в истории нашей земли, впереди нас ждёт множество побед. С праздником, уважаемые жители и гости области! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!» – подытожил Михаил Ведерников.

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