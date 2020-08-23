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Общество

Российские десантники выйдут четвёртыми на старт «Десантного взвода»

В зале для брифингов штаба конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» состоялась жеребьёвка первого этапа конкурса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, первыми на старт этапа, в котором десантники будут соревноваться в десантировании в составе взвода, в быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км, выйдет команда десантников из Народно-освободительной армии Китая, затем примет старт команда Алжира, третьими – десантно-штурмовой взвод Сил специальных операций Республики Беларусь.

Всего в этапе принимает участие 11 команд. Российская команда выйдет четвёртой на старт первого этапа конкурса.

Комментируя итоги жеребьёвки, заместитель главного судьи конкурса полковник Вадим Говоров пояснил, что «жеребьёвка проведена в строгом соответствии с положением о конкурсе, претензий и заявлений со стороны иностранных делегаций не поступило».

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