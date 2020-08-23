Вор из Новоржева решил прокатиться на чужом велосипеде

10:05, 23 августа 2020, ПАИ

В Новоржеве экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию о том, что от дома на улице Смольной неизвестный гражданин похитил велосипед. Во время поисковых мероприятий росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Похищенное изъято.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.