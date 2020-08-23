0
12:01
Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
11:01
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
10:28
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
21:46
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
21:45
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
20:54
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
18:55
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Еще новости
Происшествия

Вор из Новоржева решил прокатиться на чужом велосипеде

В Новоржеве экипаж вневедомственной охраны задержал молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию о том, что от дома на улице Смольной неизвестный гражданин похитил велосипед. Во время поисковых мероприятий росгвардейцы задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель. Похищенное изъято.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
23 августа 2020
Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
23 августа 2020
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
23 августа 2020
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
22 августа 2020
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
22 августа 2020
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
22 августа 2020
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
22 августа 2020
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
21 августа 2020
Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

Идет загрузка...