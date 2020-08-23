В Псковской области завершились учения с радиотехническими подразделениями ЗВО

10:35, 23 августа 2020, ПАИ

На территории Новгородской и Псковской областей прошли тактические учения с радиотехническими батальонами Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ЗВО.

В течение недели военнослужащие радиотехнических подразделений дивизии ПВО провели комплекс мероприятий тактических учений: совершили марш на учебные позиции, где провели маскировку местности, выполнили нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, по топографической привязке, заступили на боевое дежурство, отработали вопросы ведения радиолокационной разведки по обнаружению контрольных целей в воздухе, определению их государственной принадлежности и выдаче боевой информации на вышестоящие командные пункты «Бастион», «Фундамент», «Универсал».

Особое внимание уделялось обеспечению радиолокационной информацией зенитных ракетных подразделений, принимавших участие в тактическом учении.

Контроль воздушного пространства, радиолокационная разведка и определение трассовых характеристик воздушных целей осуществлялись мобильными трёхкоординатными радиолокационными станциями кругового обзора «Каста 2-2», станциями кругового обзора «Гамма-С1» и мобильными радиолокационными комплексами по поиску аэродинамических и баллистических объектов «Подлёт».

В мероприятии было задействовано более 130 военнослужащих и свыше 40 единиц специальной техники радиотехнических войск объединения.