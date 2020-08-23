Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Всего число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4 434.
Выздоровели 3 167 человек, в том числе 36 за последние сутки. За весь период пандемии в регионе умер 61 человек.
Статистика по районам выглядит так: Псков – 1 409 случаев, Великие Луки – 858, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район – 107, Красногородский район – 41, Куньинский район – 39, Локнянский район – 14, Невельский район – 144, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 120, Опочецкий район – 45, Островский район – 317, Палкинский район – 52, Печорский район – 72, Плюсский район – 102, Порховский район – 154, Псковский район – 376, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 31, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район – 24.