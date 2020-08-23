0
12:01
Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
11:01
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
10:28
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
21:46
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
21:45
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
20:54
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
18:55
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Еще новости
Происшествия

Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19

Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область». Всего число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 4 434.

Выздоровели 3 167 человек, в том числе 36 за последние сутки. За весь период пандемии в регионе умер 61 человек.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1 409 случаев, Великие Луки – 858, Бежаницкий район – 52, Великолукский район – 190, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 67, Дновский район – 107, Красногородский район – 41, Куньинский район – 39, Локнянский район – 14, Невельский район – 144, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район – 120, Опочецкий район – 45, Островский район – 317, Палкинский район – 52, Печорский район – 72, Плюсский район – 102, Порховский район – 154, Псковский район – 376, Пустошкинский район – 26, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 22, Себежский район – 31, Стругокрасненский район – 47, Усвятский район – 24.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
23 августа 2020
Лесной пожар не могут потушить в Великолукском районе
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
23 августа 2020
Сразу полсотни псковичей заразились COVID-19
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
23 августа 2020
Из-за измены мужа пьяная псковичка попала в ДТП
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
22 августа 2020
Убийство собаки в Невельском районе будут расследовать
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
22 августа 2020
Псковский губернатор: Резонансные ДТП находятся на особом контроле
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
22 августа 2020
Публикуем видео с места гибели пенсионерки в Гдовском районе
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
22 августа 2020
733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней
21 августа 2020
Пять человек погибли на дорогах Псковской области за семь дней

Идет загрузка...