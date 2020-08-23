Михаил Ведерников: Для нас честь принимать лучших военных профессионалов мира

16:40, 23 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области во время торжественной церемонии открытия международных соревнований по полевой выучке «Десантный взвод – 2020» пожелал участникам успешных выступлений, а зрителям – замечательного праздника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Псковская земля уже больше тысячи лет стоит на страже государственных границ, её уроженцы навечно вписали свои имена в историю воинской славы России и всего мира. Поэтому для нас особенная честь принимать лучших военных профессионалов мира, которых одинаково объединяет преданность своей Родине, понимание воинского долга, сила и доблесть. 11 государств направили своих представителей на уникальные соревнования элитных воинских подразделений. Уверен, что дружеские состязания помогут укрепить доверие и партнёрство между странами, сблизить наши народы», – отмечается в приветственном адресе главы региона.

Перед командами и почётными гостями выступил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. Он дал старт международным соревнованиям на Псковской земле. «В течение 10 дней на территории трёх полигонов в захватывающих поединках сойдутся лучшие специалисты воздушно-десантных войск и сил специальных операций стран-участниц, которые продемонстрируют всему миру пример дружбы между нашими странами. Не сомневаюсь, что участники, показывая свой профессионализм и мастерство, добьются новых рекордов», – отметил Андрей Холзаков.

Он также добавил, что сотрудничество и взаимодействие между странами направлено на противодействие главному врагу – мировому терроризму, который не имеет национальности. В завершение выступления заместитель командующего ВДВ РФ пожелал участникам «Десантного взвода – 2020» честной и бескомпромиссной борьбы.

Флаг соревнований понял участник команды России – триумфатора «Десантного взвода – 2019» рядовой Константин Лаврентьев.

После выступления почётных гостей и парада военнослужащих стран – участниц соревнований по полевой выучке, зрителям была представлена праздничная программа. Открыл её сводный оркестр ВДВ России. После этого на сцене выступили творческие коллективы Пскова и Псковской дивизии ВДВ, на плацу мастерство строевой подготовки продемонстрировали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

По традиции в вальсе закружились БТР-МД «Ракушка» и БМД-4М. Своё мастерство в фигурном вождении на ограниченном пространстве показали военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии за рулём бронеавтомобилей «Рысь», что стало нововведением в торжественной церемонии открытия.

В рамках открытия игр прошло шествие Бессмертного полка под произведение «Вечный огонь». Оно состоялось в честь Года памяти и славы, который объявлен в России в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В завершение своё мастерство продемонстрировали разведчики. Военнослужащие прошли полосу препятствий, показали навыки десантирования из вертолётов, рукопашного боя. В завершение зрелищного выступления разведчики выстроили пирамиду, на вершине которой военнослужащий поднял флаги ВДВ и Армейских международных игр.

Псковская область третий раз принимает соревнования по полевой выучке «Десантный взвод» Армейских международных игр. Дважды победителями здесь становилась команда России. В текущем году регион принял участников из 11 стран: России, Алжира, Китая, Судана, Белоруссии, Камбоджи, Конго, Мали, Намибии, Таджикистана, Экваториальной Гвинеи. Все мероприятия соревнований проходят при строгом соблюдении противовирусных мер.