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Общество

Более 200 военнослужащих из 10 стран мира прибыли на «Десантный взвод» в Псковскую область

Фото pskov.ru

23 августа в Пскове на полигоне «Завеличье» в шестой раз стартовал международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод – 2020», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны.

В церемонии открытия конкурса приняли участие заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, ветераны воздушно-десантных войск, представители общественных организаций и ВВПОД «Юнармия».

В параде команд-участниц приняло участие более 200 участников соревнований в составе 10 команд из Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Беларусь, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Республики Конго, Республики Мали, Республики Намибия, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Экваториальная Гвинея.

Церемония открытия началась с поднятия флага соревнований. Почётное право поднять флаг игр было предоставлено победителю международного этапа конкурса «Десантный взвод – 2019» гвардии рядовому Константину Лаврентьеву.

Открыл международный этап конкурса заместитель командующего Воздушно-десантными войсками РФ по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Фото pskov.ru

«Сегодня по уже сложившейся традиции мы открываем международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках VI Армейских международных игр 2020 года. С каждым годом интерес и география стран, присоединяющихся к Армейским международным играм и «Десантному взводу» увеличивается. Здесь собрались лучшие из лучших представителей воздушно-десантных войск стран – участниц соревнований, которые, демонстрируя свои умения, показывают всему миру пример дружбы между нашими странами. Уверен, что проведение данных игр способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих и экипажей, их мастерства и слаженности, укреплению международного сотрудничества вооружённых сил стран – участниц соревнований. В течение десяти дней на территории Псковской области в захватывающих состязаниях сойдутся лучшие представители воздушно-десантных войск из десяти стран. Не сомневаюсь, что, показывая во время соревнований свой высокий профессионализм и мастерство, участники игр поставят новую планку в подготовке и выучке десантников», – сказал Холзаков.

В заключение генерал-лейтенант Андрей Холзаков от имени командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, командования и Военного совета Воздушно-десантных войск РФ пожелал всем честной борьбы, успехов на всех этапах и победы в конкурсе.

Фото pskov.ru

Первый этап конкурса начнётся 24 августа. Участники определят лучшую команду в десантировании в составе взвода, в сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 километров.

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