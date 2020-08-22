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Политика

По требованию властей в Минске снизили скорость интернета

В воскресенье, 23 августа, в белорусской столице была снижена скорость мобильного и стационарного интернета по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора связи A1.

«С сожаление сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов города Минска. Исполнение данного требования приводит к ухудшению качества сервиса передачи данных», – говорится в комментарии.

По сообщению корреспондента ТАСС, заметные перебои в работе интернета стали наблюдаться около 18:35, когда основная масса протестующих подошла к Дворцу Независимости.

Уличные акции противников действующей власти в воскресенье проходят во многих городах Беларуси: в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Гомеле, Лиде. В них участвуют десятки тысяч человек.

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