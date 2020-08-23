Форум иконописцев пройдёт в Пскове осенью
Во Двор Постникова поступили первые работы на будущую выставку современной иконописи «Собор церковного искусства Пскова», сообщили Псковскому агентству информации в Псково-Изборском музее-заповеднике.
«Дом – место, где происходят важнейшие события в жизни человека, семьи, которые должны быть благословлены присутствием икон. Именно иконы вносились в жилище первыми», - уточнили в музее.
Выставку планируется открыть осенью. В рамках выставки будет проходить форум художников-иконописцев.
Проект реализует Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь с использованием средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.