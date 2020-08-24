День памяти старца Николая с острова Залита отмечают в Псковской области

08:45, 24 августа 2020, ПАИ

24 августа отмечается день памяти отца Николая Гурьянова, который жил и похоронен на острове Залита в Псковском озере. Традиционно в день рождения священника у его могилы собираются паломники, которые приезжают туда из разных городов России.

Николай Гурьянов родился 24 мая 1909 года в селе Чудские Заходцы Гдовского уезда в купеческой семье. С детства он прислуживал в храме Михаила Архангела в селе Кобылье Городище Гдовского уезда, ездил с богомольцами по святым местам. Еще в отроческом возрасте он побывал на острове Талабск, где позже подвизался. Примерно в 1920 году настоятель храма Михаила Архангела, в котором отрок Николай алтарничал, взял его с собой в Псков, куда они добирались водным путем. На острове Талабск остановились отдохнуть. Здесь посетили блаженного Михаила, прозорливца. Блаженный Михаил подал священнику маленькую просфору, а Николаю - большую и сказал: "Гостек наш приехал... "

По окончании Гатчинского педагогического техникума Николай поступил в Ленинградский педагогический институт. В 1929 году студент Николай выступил на студенческом собрании против закрытия одного из ленинградских храмов, после чего был исключен из института. Преподавал математику, физику и биологию в школе в городе Тосно Ленинградской области. Затем служил псаломщиком в храме во имя святителя Николая села Ремда Середкинского района Ленинградской области (ныне Гдовского района Псковской области).

7 мая 1930 года Ленинградским окружным судом был приговорен к двум годам высылки из РСФСР за «контрреволюционную деятельность». В июле того же года прибыл в село Сидоровичи Розважевского района УССР, где устроился псаломщиком. 24 марта 1931 года был арестован по «делу кулаков с. Сидоровичи». 20 августа 1931 года был приговорен к высылке в Северный край сроком на три года. Отбывал срок в Сыктывкаре. Находился на строительстве железной дороги. Работы происходили часто в ледяной воде. Он получил ревматизм, а также тяжело повредил ноги шпалами.

Был освобожден приблизительно в 1937 году (по другим сведениям - в 1942). Он не имел права на проживание в Ленинграде и был отправлен за 101-й км. Работал учителем в школах Тосненского района. Когда началась Великая Отечественная война, его не взяли на фронт из-за болезни ног, которую он получил в лагере. Во время немецкой оккупации был насильно увезен в Прибалтику.

8 февраля 1942 года рукоположен во диакона Виленским митрополитом Сергием (Воскресенским) и 15 февраля - во иерея. В том же году окончил богословские курсы в Вильнюсе и был направлен священником в женский Рижский Троице-Сергиев монастырь, затем переведен в мужской Виленский Свято-Духов монастырь, где нес послушание уставщика. С июля 1943 года - настоятель храма во имя святителя Николая села Гегобросты Паневежского благочиния Виленско-Литовской епархии. В 1949-1951 годах заочно учился в Ленинградской духовной семинарии и Ленинградской духовной академии. В 1956 году был возведен в сан протоиерея.

В 1958 году был переведен в Псковскую епархию. По личной просьбе назначен настоятелем храма во имя святителя Николая на острове Талабск (Залит) на Псковском озере, где прошло почти полвека его пастырского служения.

Вел подвижническую жизнь, прославился как духовный прозорливый старец. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал отца Николая одним из столпов русского старчества.

Скончался он 24 августа 2002 в своем доме на острове Талабск.