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Общество

Клуб S-fitness в Пскове разыгрывает призы

26 августа фитнес-клуб S-fitness устраивает розыгрыш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Фитнес-клуб приготовил в этот день блок быстрых тренировок в зале групповых программ, консультацию персонального инструктора, а также большой розыгрыш с подарками от клуба и партнеров.

В этот день псковичи смогут выиграть неделю фитнеса или скидку на абонемент, персональные тренировки или абонемент на солярий, а также среди призов будут батончики и напитки из бара, крутой шейкер и фитнес-дневник для эффективных тренировок.

Начало в 19:00. Для этого необходимо: быть клиентом клуба.

«Новичков ждет приятный бонус при приобретении абонемента. Внимание! Количество участников мероприятия ограничено. Бронируй участие заранее по телефону 55-77-75», - отметили в клубе.

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