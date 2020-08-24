Клуб S-fitness в Пскове разыгрывает призы

10:13, 24 августа 2020, ПАИ

26 августа фитнес-клуб S-fitness устраивает розыгрыш. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе.

Фитнес-клуб приготовил в этот день блок быстрых тренировок в зале групповых программ, консультацию персонального инструктора, а также большой розыгрыш с подарками от клуба и партнеров.

В этот день псковичи смогут выиграть неделю фитнеса или скидку на абонемент, персональные тренировки или абонемент на солярий, а также среди призов будут батончики и напитки из бара, крутой шейкер и фитнес-дневник для эффективных тренировок.

Начало в 19:00. Для этого необходимо: быть клиентом клуба.

«Новичков ждет приятный бонус при приобретении абонемента. Внимание! Количество участников мероприятия ограничено. Бронируй участие заранее по телефону 55-77-75», - отметили в клубе.