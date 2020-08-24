Начался приём заявок на журналистский конкурс «СеЗаМ-2020»

11:29, 24 августа 2020, ПАИ

Ассоциация СМИ Северо-Запада (АСМИ) принимает заявки на конкурс «СеЗаМ-2020», сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области.

К участию в конкурсе допускаются все работающие на информационном рынке СЗФО печатные, сетевые, эфирные СМИ, информационные агентства, журналисты, публикующие свои материалы в СМИ Северо-Запада, а также блогеры, чей ресурс посещают не менее 3 000 уникальных пользователей в сутки.

Все заявки на творческий конкурс «СеЗаМ-2020» отправляются при помощи специальной электронной формы, расположенной на официальном сайте организаторов конкурса: www.asmi-sz.ru. К конкурсу допускаются опубликованные (вышедшие в свет) работы с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 года. Последний день приема работ — 10 октября 2020 года.

Победителям, занявшим первые места, вручаются почетные дипломы лауреатов конкурса журналистов Северо-Запада «СеЗаМ-2020», а также почетные призы. Церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге в октябре.